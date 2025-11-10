Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen_ Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter hebeln Fenster auf

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus im Pastoratsweg kam es zwischen dem 8. November 2025, 20:00 Uhr und dem 9. November 2025, 1:50 Uhr. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 023249166 2200 melden. (CNE)

