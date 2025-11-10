Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus_ Bargeld gestohlen

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Uhlenkotten kam es zwischen dem 6.11.2025, 13:30 Uhr und dem 9.11.2025, 9:30 Uhr. Die Täter schlugen eine Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Schadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden. (CNE)

