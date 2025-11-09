PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden - drei unfallbeteiligte Fahrzeuge

Hattingen (ots)

Am Samstag, dem 08.11.2025 ereignete sich auf der Nierenhofer Straße in Hattingen, gegen 12:15 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 28 jähriger Hattinger befuhr die Nierenhofer Straße in Fahrtrichtung Velbert und beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 57 auf eine Zufahrt abzubiegen. Dafür musste er verkehrsbedingt warten, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen.

Ein 30 jähriger Hattinger fuhr hinter diesem hinterher, bemerkte dies und hielt infolgedessen ebenfalls hinter dem ersten Fahrzeug an.

Eine 42 jährige aus Velbert kam als drittes Fahrzeug dazu, bemerkte aber erst zu spät, dass die beiden Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt halten mussten und fuhr dem 30 jährigen Hattinger hinten auf. Dieser wurde durch den Aufprall in das erste wartende Fahrzeug des 28 jährigen Hattingers geschoben.

Die drei Unfallbeteiligten wurden dabei jeweils leicht verletzt.

Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand hoher Sachschaden. Eine geschätzte Gesamtsumme des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.

gez. EPR

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

