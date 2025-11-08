Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw gegen Fußgänger

Sprockhövel (ots)

Am Freitag Morgen, dem 07.11.25, gegen 11:25 Uhr, ereignete sich in Sprockhövel im Kreuzungsbereich Wittener Straße / Querspange, ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 79-jähriger Gevelsberger befuhr mit seinem Pkw die Wittener Straße aus Hiddinghausen kommend und beabsichtigte an der Kreuzung zur Querspange links abzubiegen, um der Wittener Straße weiter in Fahrtrichtung Haßlinghausen zu folgen.

Als der 79jährige Pkw Fahrer bei grünlichtzeigender Lichtzeichenanlage nach links abbog, übersah er eine 78-jährige aus Sprockhövel, welche die Kreuzung fußläufig überquerte. Die Fußgängerin stürzte nach dem Kontakt mit dem Pkw zu Boden und wurde dadurch leicht verletzt. Sie wurde im Anschluss per Rettungstransportwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

In dieser Situation bekommen beide Verkehrsteilnehmer zeitgleich Grün angezeigt. Dabei muss der Pkw-Fahrer welcher links abbiegt aber den Fußgängerverkehr gewähren lassen.

gez. EPR

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell