PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw gegen Fußgänger

Sprockhövel (ots)

Am Freitag Morgen, dem 07.11.25, gegen 11:25 Uhr, ereignete sich in Sprockhövel im Kreuzungsbereich Wittener Straße / Querspange, ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 79-jähriger Gevelsberger befuhr mit seinem Pkw die Wittener Straße aus Hiddinghausen kommend und beabsichtigte an der Kreuzung zur Querspange links abzubiegen, um der Wittener Straße weiter in Fahrtrichtung Haßlinghausen zu folgen.

Als der 79jährige Pkw Fahrer bei grünlichtzeigender Lichtzeichenanlage nach links abbog, übersah er eine 78-jährige aus Sprockhövel, welche die Kreuzung fußläufig überquerte. Die Fußgängerin stürzte nach dem Kontakt mit dem Pkw zu Boden und wurde dadurch leicht verletzt. Sie wurde im Anschluss per Rettungstransportwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

In dieser Situation bekommen beide Verkehrsteilnehmer zeitgleich Grün angezeigt. Dabei muss der Pkw-Fahrer welcher links abbiegt aber den Fußgängerverkehr gewähren lassen.

gez. EPR

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 09:25

    POL-EN: Schwelm: Rollerfahrer stürzt mit über 2 Promille- Blutprobe entnommen

    Schwelm (ots) - Mit mehr als 2 Promille war am 06.11.2025, gegen 15:50 Uhr, ein 71-jähriger Schwelmer mit seinem Kleinkraftrad der Marke Jinan auf der Moltkestraße unterwegs. Er verlor die Kontrolle über den Roller und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Dabei verletzte er sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Schwelmer unter ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:17

    POL-EN: Breckerfeld: 90-jährige wird Betrugsopfer_ Bargeld und Schmuck übergeben

    Breckerfeld (ots) - Opfer einer Betrugsmasche wurde am 6. November gegen 23:00 Uhr eine 90-jährige aus Breckerfeld. Sie erhielt einen Anruf einer angeblichen Pflegekraft, welche ihr mitteilte, dass die Enkelin Hilfe benötige. Aus diesem Grund solle sie Schmuck und Bargeld zusammensuchen und dies kurze Zeit später an eine Person übergeben. Die 90-jährige glaubte ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 15:52

    POL-EN: Herdecke: 82-jährige wird Opfer durch Fake Profil

    Herdecke (ots) - Opfer einer Betrugsmasche in den Sozialen Medien wurde eine 82-jährige aus Herdecke. Nach ersten Erkenntnissen lernte die Herdeckerin über ein Fake Profil in den sozialen Medien eine derzeit unbekannte Person kennen. Über einen längeren Zeitraum gab es schriftlichen Kontakt zwischen den beiden. Irgendwann hatte der Täter das Vertrauen der 82-jährigen so erlangt, dass sie mehrere hohe Überweisungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren