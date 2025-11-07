PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: 90-jährige wird Betrugsopfer_ Bargeld und Schmuck übergeben

Breckerfeld (ots)

Opfer einer Betrugsmasche wurde am 6. November gegen 23:00 Uhr eine 90-jährige aus Breckerfeld. Sie erhielt einen Anruf einer angeblichen Pflegekraft, welche ihr mitteilte, dass die Enkelin Hilfe benötige. Aus diesem Grund solle sie Schmuck und Bargeld zusammensuchen und dies kurze Zeit später an eine Person übergeben. Die 90-jährige glaubte der angeblichen Pflegekraft und übergab gegen 23:30 Uhr Schmuck und Bargeld im niedrigen vierstelligen Wert. Was der genaue Gesprächsinhalt des Telefonats war ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Der Abholer an der Wohnanschrift in Breckerfeld konnte wie folgt beschrieben werden.

Männlich

25-30 Jahre

Circa 1,85 m

Kurze helle Haare

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und macht in diesem Zusammenhang noch mal ganz deutlich:

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, legen sie sofort auf und besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. Informieren Sie immer die Polizei. Nur so können wir die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig vor weiteren Anrufen warnen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

