Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Breckerfeld: 90-jährige wird Betrugsopfer_ Bargeld und Schmuck übergeben
Breckerfeld (ots)
Opfer einer Betrugsmasche wurde am 6. November gegen 23:00 Uhr eine 90-jährige aus Breckerfeld. Sie erhielt einen Anruf einer angeblichen Pflegekraft, welche ihr mitteilte, dass die Enkelin Hilfe benötige. Aus diesem Grund solle sie Schmuck und Bargeld zusammensuchen und dies kurze Zeit später an eine Person übergeben. Die 90-jährige glaubte der angeblichen Pflegekraft und übergab gegen 23:30 Uhr Schmuck und Bargeld im niedrigen vierstelligen Wert. Was der genaue Gesprächsinhalt des Telefonats war ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.
Der Abholer an der Wohnanschrift in Breckerfeld konnte wie folgt beschrieben werden.
Männlich
25-30 Jahre
Circa 1,85 m
Kurze helle Haare
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und macht in diesem Zusammenhang noch mal ganz deutlich:
Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, legen sie sofort auf und besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. Informieren Sie immer die Polizei. Nur so können wir die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig vor weiteren Anrufen warnen.
