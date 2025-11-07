Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Schwelm: Rollerfahrer stürzt mit über 2 Promille- Blutprobe entnommen
Schwelm (ots)
Mit mehr als 2 Promille war am 06.11.2025, gegen 15:50 Uhr, ein 71-jähriger Schwelmer mit seinem Kleinkraftrad der Marke Jinan auf der Moltkestraße unterwegs. Er verlor die Kontrolle über den Roller und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Dabei verletzte er sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Schwelmer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Schwelmer kam leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.
