PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus_ Kellertür aufgehebelt

Hattingen (ots)

Ein Tresor, Bargeld und Gold wurden bei einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Feldstraße am 7.11.2025 in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 20:00 Uhr gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Kellertür auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Die Wertgegenstände haben einen Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zudem wurde auch ein gesamter Tresor gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden. (CNE)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 10:13

    POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden - drei unfallbeteiligte Fahrzeuge

    Hattingen (ots) - Am Samstag, dem 08.11.2025 ereignete sich auf der Nierenhofer Straße in Hattingen, gegen 12:15 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 28 jähriger Hattinger befuhr die Nierenhofer Straße in Fahrtrichtung Velbert und beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 57 auf eine Zufahrt abzubiegen. Dafür musste er verkehrsbedingt warten, um den ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 07:18

    POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw gegen Fußgänger

    Sprockhövel (ots) - Am Freitag Morgen, dem 07.11.25, gegen 11:25 Uhr, ereignete sich in Sprockhövel im Kreuzungsbereich Wittener Straße / Querspange, ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 79-jähriger Gevelsberger befuhr mit seinem Pkw die Wittener Straße aus Hiddinghausen kommend und beabsichtigte an der Kreuzung zur Querspange ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:25

    POL-EN: Schwelm: Rollerfahrer stürzt mit über 2 Promille- Blutprobe entnommen

    Schwelm (ots) - Mit mehr als 2 Promille war am 06.11.2025, gegen 15:50 Uhr, ein 71-jähriger Schwelmer mit seinem Kleinkraftrad der Marke Jinan auf der Moltkestraße unterwegs. Er verlor die Kontrolle über den Roller und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Dabei verletzte er sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Schwelmer unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren