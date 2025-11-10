Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus_ Kellertür aufgehebelt

Hattingen (ots)

Ein Tresor, Bargeld und Gold wurden bei einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Feldstraße am 7.11.2025 in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 20:00 Uhr gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Kellertür auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Die Wertgegenstände haben einen Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zudem wurde auch ein gesamter Tresor gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden. (CNE)

