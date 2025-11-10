Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter schlagen Terrassentür ein

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Rüggenweg kam es am 8.11.2025 in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 21:10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter die Terrassentür ein und gelangten so in das Wohnhaus. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendet Schmuck. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 023 2491662200 melden. (CNE)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell