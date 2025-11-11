Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Einbruch in Baucontainer_ Täter entwenden in zwei Fällen Werkzeug

Sprockhövel (ots)

Gleich in zwei Baucontainer auf unterschiedlichen Baustellen wurde zwischen dem 7.11.2025 und dem 10.11.2025 eingebrochen. Auf auf einer Baustelle in der Dresdener Straße öffneten unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 7.11.2025, 12:00 Uhr und dem 10.11.2025, 06:00 Uhr einen Baucontainer und entwendeten Werkzeuge wie bspw. eine Bohrmaschine. Die Werkzeuge haben einen vierstelligen Wert. Auf einer weiteren Baustelle in der Eickerstraße hebelten Täter ebenfalls einen Baucontainer auf und entwendet auch dort unter anderem Bohrmaschinen und Flexgeräte. Dort ereignete sich die Tat zwischen dem 7.11.2025, 15:00 Uhr und dem 10.11.2025, 6:00 Uhr. Auch hier liegt die Schadenshöhe im mittleren vierstelligen Bereich. In beiden Fällen flüchteten die Täter nach der Tat in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

