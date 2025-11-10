Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter hebeln Seitentür auf

Schwelm (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Barmer Straße kam es am 7.11.2025 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 20:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter eine Seitentür des Einfamilienhauses auf und gelangten und so in das Haus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Wert. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden. (CNE)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell