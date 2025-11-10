PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter hebeln Seitentür auf

Schwelm (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Barmer Straße kam es am 7.11.2025 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 20:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter eine Seitentür des Einfamilienhauses auf und gelangten und so in das Haus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Wert. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden. (CNE)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 10.11.2025 – 11:16

    POL-EN: Hattingen_ Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter hebeln Fenster auf

    Hattingen (ots) - Zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus im Pastoratsweg kam es zwischen dem 8. November 2025, 20:00 Uhr und dem 9. November 2025, 1:50 Uhr. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:13

    POL-EN: Hattingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus_ Bargeld gestohlen

    Hattingen (ots) - Zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Uhlenkotten kam es zwischen dem 6.11.2025, 13:30 Uhr und dem 9.11.2025, 9:30 Uhr. Die Täter schlugen eine Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Schadenshöhe liegt im ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:09

    POL-EN: Hattingen: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter schlagen Terrassentür ein

    Hattingen (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Rüggenweg kam es am 8.11.2025 in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 21:10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter die Terrassentür ein und gelangten so in das Wohnhaus. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendet Schmuck. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die ...

    mehr
