POL-LB: Böblingen: Sachbeschädigung an PKW
Ludwigsburg (ots)
Am Dienstag (18.11.2025) zwischen 12:40 Uhr und 13:40 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter einen in der Calwer Straße geparkten Mercedes. Hierbei zerkratzten die Unbekannten mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
