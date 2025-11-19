POL-LB: Böblingen: Sachbeschädigung an PKW

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag (18.11.2025) gegen 12.35 Uhr auf dem Marktplatz in Kornwestheim ereignete. Ein 47-Jähriger befand sich dort als Betreiber eines Marktstandes. Während des Abbaus seines Standes näherte sich plötzlich ein unbekannter Mann mit Bart, setzte sich in den VW Transporter des 47-Jährigen und fuhr damit davon. Der Unbekannte ...

