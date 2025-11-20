Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unbekannte setzen auf Gehweg Drucker in Brand
Sondershausen (ots)
Am Mittwochnachmittag setzten Unbekannte in der Ferdinand-Schlufter-Straße einen auf dem Gehweg stehenden Drucker in Brand. Das technische Gerät, welches augenscheinlich defekt war und dort zwischen dem 16. und 17. November entsorgt wurde, geriet durch das Zutun eines Unbekannten in Brand. Anwohner löschten das Gerät mit einfachen Mitteln ab, sodass zu keiner Zeit eine Gefahr für Personen oder Gebäude bestand.
