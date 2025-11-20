Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Freinsheim (ots)

In der Nacht vom 30.10.2025 auf den 31.10.2025 kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Erpolzheimer Straße in Freinsheim. Zwei Täter hebelten die Eingangstür der Tankstelle auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort stahlen sie Zigaretten im Wert von 15.000 EUR. Zum Transport des Diebesgutes nutzten sie zwei Gartenabfallsäcke, die sie zur Tatbegehung mitbrachten. Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei Neustadt ergaben, dass die Täter aus Richtung Retzerstraße kamen und sich mit ihrer Beute in Richtung Gewerbestraße/Riedweg vom Tatort entfernten. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 25.000 EUR.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

