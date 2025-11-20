Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 19.11.2025 gegen 15:10 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle eine körperliche Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Freinsheim. Beim Eintreffen der Polizeikräfte hatte sich die Situation bereits beruhigt. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige kehrte kurz darauf eigenständig zur Unterkunft zurück.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen zwei Bewohnern zu Streitigkeiten, in deren Verlauf ein 28-Jähriger einen 27-Jährigen zunächst beleidigte und anschließend in den Schwitzkasten nahm. Äußerlich sichtbare Verletzungen lagen nicht vor. Eine medizinische Versorgung lehnte der Geschädigte ab.

Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell