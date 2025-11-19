Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Haßloch (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 06:00 Uhr wollte eine 22-jährige PKW Fahrerin aus Meckenheim von der Holidaypark-Straße auf die B39 Richtung Speyer einfahren. Hierbei übersah sie den Wagen eines 48-jährigen Neustädters, der von Neustadt kommend von der B39 auf die Holidaypark-Straße abbiegen wollte. Durch die Kollision wurde der Mann aus Neustadt leicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 6500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell