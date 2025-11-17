PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fußgängerin bei Abbiegevorgang verletzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 14.11.2025 gegen 18:25 Uhr kam es in der Weinstraße Süd zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Eine 68-jährige Fahrerin eines Ford Focus wollte von der Weinstraße Süd nach links in die Leopoldstraße abbiegen. Dabei erfasste sie mit der linken Front ihres Fahrzeugs eine 70-jährige Fußgängerin, die gerade die Leopoldstraße in Richtung Stadtplatz überquerte.

Die Fußgängerin stürzte durch den Zusammenstoß. Sie wurde dabei verletzt und durch das DRK zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Am Ford entstand kein sichtbarer Schaden. Die unverletzte Fahrzeugführerin stand nach dem Ereignis unter Schock. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille.

Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

