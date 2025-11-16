Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht in Meckenheim - Polizei sucht Zeugen

Haßloch(Pfalz) (ots)

Die Polizeiinspektion Haßloch ermittelt derzeit wegen einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Meckenheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte die Halterin ihren Pkw am Samstag, dem 15.11.2025, gegen 18:15 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Hauptstraße ab. Als sie am folgenden Morgen, 16.11.2025, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen größeren Schaden an der Fahrerseite ihres Pkw fest. Der oder die bislang unbekannte Verursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug oder mögliche Zeugen liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verursacher machen können, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell