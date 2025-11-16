Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Haßloch(Pfalz) (ots)

Am 14.11.2025 ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der Rennbahnstraße in Haßloch ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Zweiradfahrer erhebliche Verletzungen erlitt. Nach bisherigem Erkenntnisstand missachtete die 21jährige Fahrerin eines Pkw an der Einmündung Harzofen/Rennbahnstraße die Vorfahrt eines in Richtung Rennbahn fahrenden 16jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Der Kradfahrer konnte einen Aufprall nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Pkw. Der Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen. Die Pkw-Fahrerin klagte über Nackenschmerzen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Rennbahnstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Die Polizei Haßloch bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell