Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Graffitisprayer unterwegs
Weidenthal (ots)
Am 16.11.2025 gegen 01:31 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Ein Zeuge beobachtete zwei verdächtige Personen, welche geduckt um ein Gebäude liefen. Diese bemerkten den Zeugen und flüchteten. Durch die verständigte Polizei konnte daraufhin an einer Wand ein frisches Graffiti festgestellt werden, welches augenscheinlich nicht fertiggestellt wurde. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Rückfragen an:
Polizeiinspektion Neustadt/W.
PK Frenzel
Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell