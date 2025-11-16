Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Graffitisprayer unterwegs

Weidenthal (ots)

Am 16.11.2025 gegen 01:31 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Ein Zeuge beobachtete zwei verdächtige Personen, welche geduckt um ein Gebäude liefen. Diese bemerkten den Zeugen und flüchteten. Durch die verständigte Polizei konnte daraufhin an einer Wand ein frisches Graffiti festgestellt werden, welches augenscheinlich nicht fertiggestellt wurde. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell