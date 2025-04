Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Garagenbrand greift auf Carport über - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Paderborn (ots)

(dh) Am Montagmittag um 13:46 Uhr wurde die Feuerwehr Paderborn zu einem gemeldeten Garagenbrand mit drohender Ausbreitung in den Querweg alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung aus größerer Entfernung wahrnehmen.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten stand eine am Wohngebäude angrenzende Garage in Vollbrand. Die Flammen schlugen bereits an der Fassade des Wohnhauses empor. Kurz darauf griff das Feuer auf ein benachbartes Carport über, in dem ein Wohnmobil untergestellt war.

Trotz des schnellen Eingreifens konnten weder die Garage noch das Carport und das Wohnmobil gerettet werden. Durch den schnellen und gezielten Löschangriff unter Atemschutz konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus erfolgreich verhindert werden.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde mithilfe der Drehleiter das Wärmedämmverbundsystem großflächig geöffnet und kontrolliert. Dabei konnten keine weiteren Schäden am oder im Gebäude festgestellt werden.

Der Eigentümer des Hauses zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu, lehnte jedoch einen Transport ins Krankenhaus ab.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 23 Einsatzkräfte. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell