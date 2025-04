Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Ehrenlöschzugführer Benhausen, Oberbrandmeister a.D. Josef Meyer verstarb am Montag, den 24. März 2025 im 93. Lebensjahr

Paderborn (ots)

Vorbild bei der Feuerwehr und bei den Schützen

(sg) Am Montag, den 24. März 2025 verstarb der Ehrenlöschzugführer des Löschzuges Benhausen, der Feuerwehr Paderborn Oberbrandmeister a.D. Josef Meyer in im Alter von 92 Jahren.

Am 1. April 1962 trat der gelernte Tischler der Freiwilligen Feuerwehr Benhausen bei. Schnell erkannte man in Benhausen die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten des engagierten Feuerwehrkameraden. 1974 wurden ihm die Aufgaben des Schriftführers, des Gerätewartes und des Sicherheitsbeauftragten übertragen. Trotz dieser Aufgabenfülle nutzte er stetig seine Möglichkeiten zur Weiterbildung. Im Mai 1979 legte er erfolgreich beim heutigen Institut der Feuerwehr in Münster seine Brandmeisterprüfung ab. Am 1. September des Jahres 1979 übernahm er die Funktion des stellvertretenden Löschzugführers. Drei Jahre später wurde er zum Oberbrandmeister befördert. Mit Wirkung vom 23. August 1985 wurde Josef Meyer zum Löschzugführer des Löschzuges Benhausen ernannt. Dieses Amt übte er bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand am 4. August 1992 aus.

Josef Meyer gehört auch zu den tragenden Säulen der deutsch-französichen Partnerschaft zwischen der Feuerwehr Paderborn und der Feuerwehr Le Mans, die 1974 ins Leben gerufen wurde.

Seiner Initiative ist die Gründung der 2. Jugendfeuerwehr in der Stadt Paderborn im Jahr 1990 zu verdanken. Da ihm die Jugendarbeit besonders am Herzen lag, leitete er die Jugendabteilung in Benhausen persönlich bis zu seinem Ausscheiden. Für seine Verdienste um die Jugendfeuerwehr wurde er zum Ehrenjugendfeuerwehrwart ernannt.

Für seine langjährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr wurde ihm im Januar 1987 das Silberne Feuerwehrehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. In Würdigung seiner besonderen Verdienste um das Feuerwehrwesen in Benhausen wurde er im Mai 1988 mit dem Silbernen Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverbandes ausgezeichnet. In Dankbarkeit und Anerkennung seiner langjährigen erfolgreichen Arbeit in der Feuerwehr Paderborn wurde ihm am 4. August 1992 der Titel Ehrenlöschzugführer verliehen und am 04.08.2022 wurde er mit dem Ehrenkreuz in Gold des Stadtfeuerwehrverbandes Paderborn ausgezeichnet.

Aber nicht nur der Feuerwehr galt sein Engagement, sondern auch dem Schützenverein Benhausen, dessen Mitglied er bereits seit 1950 war. In den Jahren 1954 und 1971 regierte Josef Meyer als Schützenkönig in Benhausen. Von 1977 bis1991 nahm er die Aufgaben des Platzmajors wahr. 1992 wurde er zum Ehrenoffizier ernannt. Für seinen vorbildlichen Einsatz wurde Josef Meyer vom Bund der historischen Schützenbruderschaften 1994 mit dem Silbernen Verdienstkreuz und 2004 mit dem hohen Bruderschaftsorden ausgezeichnet.

Die Feuerwehr Paderborn, der Löschzug Benhausen und der Schützenverein Benhausen danken Josef Meyer für seine langjährige treue Pflichterfüllung und werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

