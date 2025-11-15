Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Taschendiebstähle in Haßloch

Haßloch (ots)

Im Laufe des heutigen Tages (Samstag, 15.11.2025)kam es, zwischen 12 - 13 Uhr, gleich zu mehreren Taschendiebstählen im Einzelhandel in Haßloch. Unbekannte nutzten unaufmerksame Momente der geschädigten Personen, um an deren Geldbörsen zu gelangen.

Die Polizei weißt darauf hin, Handtaschen und Wertsachen stets im Blick zu behalten, Reißverschlüsse geschlossen zu halten und Wertgegenstände möglichst körpernah zu tragen. Ebenso sollte nur soviel Bargeld mitgeführt werden, wie nötig.

Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden.

Weitere Tipps und Hinweise gibt es unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell