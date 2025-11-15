PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Taschendiebstähle in Haßloch

Haßloch (ots)

Im Laufe des heutigen Tages (Samstag, 15.11.2025)kam es, zwischen 12 - 13 Uhr, gleich zu mehreren Taschendiebstählen im Einzelhandel in Haßloch. Unbekannte nutzten unaufmerksame Momente der geschädigten Personen, um an deren Geldbörsen zu gelangen.

Die Polizei weißt darauf hin, Handtaschen und Wertsachen stets im Blick zu behalten, Reißverschlüsse geschlossen zu halten und Wertgegenstände möglichst körpernah zu tragen. Ebenso sollte nur soviel Bargeld mitgeführt werden, wie nötig.

Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden.

Weitere Tipps und Hinweise gibt es unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 10:33

    POL-PDNW: Sachbeschädigung durch Randalierer im Kurpark

    Bad Dürkheim (ots) - In der Nacht vom 14.11.2025 auf den 15.11.2025 gegen 01:20 Uhr wurden der Polizei Bad Dürkheim mehrere Randalierer im Kurpark gemeldet. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen, bei denen es sich laut einem Zeugen um vier männliche Jugendliche gehandelt haben soll, nicht mehr angetroffen werden. Durch die Täter wurde ein Mülleimer aus seiner Befestigung gerissen und das ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 09:31

    POL-PDNW: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnung

    Lambrecht(Pfalz) (ots) - In der Zeit zwischen dem 13.11.2025, 13:00 Uhr und dem 14.11.2025, 21:30 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Wohnungsinhaberin war kurzzeitig verreist und konnte bei ihrer Heimkehr Hebelmarken an der Wohnungstür feststellen. Es gelang dem unbekannten Täter jedoch nicht in die Wohnung einzudringen, sodass außer den ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 09:30

    POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt mit PKW

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 14.11.2025 gegen 21:30 Uhr wurde ein 39-jähriger Autofahrer in der Martin-Luther-Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Aussteigen des Mannes konnten die Beamten alkoholbedingte Ausfallerscheinungen feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 1,77 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren