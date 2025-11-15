Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnung

Lambrecht(Pfalz) (ots)

In der Zeit zwischen dem 13.11.2025, 13:00 Uhr und dem 14.11.2025, 21:30 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Wohnungsinhaberin war kurzzeitig verreist und konnte bei ihrer Heimkehr Hebelmarken an der Wohnungstür feststellen. Es gelang dem unbekannten Täter jedoch nicht in die Wohnung einzudringen, sodass außer den Hebelmarken kein Sachschaden entstand.

Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den

Schließzylinder aus.

- Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck! - Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihr

Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

- Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .

