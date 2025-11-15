PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnung

Lambrecht(Pfalz) (ots)

In der Zeit zwischen dem 13.11.2025, 13:00 Uhr und dem 14.11.2025, 21:30 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Wohnungsinhaberin war kurzzeitig verreist und konnte bei ihrer Heimkehr Hebelmarken an der Wohnungstür feststellen. Es gelang dem unbekannten Täter jedoch nicht in die Wohnung einzudringen, sodass außer den Hebelmarken kein Sachschaden entstand.

Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

   - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei 
     kurzer Abwesenheit.
   - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend 
     den

Schließzylinder aus.

   - Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie 
     nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am 
     besten zweifach, ab.
   - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals 
     außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!
   - Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie 
     darauf, dass Ihr

Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

   - Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.
PK Frenzel
Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 09:30

    POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt mit PKW

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 14.11.2025 gegen 21:30 Uhr wurde ein 39-jähriger Autofahrer in der Martin-Luther-Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Aussteigen des Mannes konnten die Beamten alkoholbedingte Ausfallerscheinungen feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 1,77 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 09:29

    POL-PDNW: Verfolgungsfahrt ohne Führerschein

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 14.11.25 gegen 23:15 Uhr wollte eine Streife einen Motorrollerfahrer in der Landauer Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer flüchtete jedoch vor der Polizei, sodass diese die Verfolgung aufnahmen. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt erreichte der Roller eine Geschwindigkeit von ca. 90 km/h. Im Harthäuserweg konnte der Fahrer schließlich gestellt und einer Verkehrskontrolle ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 09:28

    POL-PDNW: Diebstahl von E-Scooter

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 12.11.2025 kam es zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr zum Diebstahl eines E-Scooters in der Landwehrstraße. Ein 16-jähriger Schüler hatte seinen E-Scooter vor der Schule abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen. Als er nach der Schule wieder zum Abstellort kam, stellte er fest, dass unbekannte Täter den E-Scooter gestohlen hatten. Der E-Scooter hatte einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren