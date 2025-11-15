Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verfolgungsfahrt ohne Führerschein

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.11.25 gegen 23:15 Uhr wollte eine Streife einen Motorrollerfahrer in der Landauer Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer flüchtete jedoch vor der Polizei, sodass diese die Verfolgung aufnahmen. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt erreichte der Roller eine Geschwindigkeit von ca. 90 km/h. Im Harthäuserweg konnte der Fahrer schließlich gestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass am Roller zahlreiche illegale Veränderungen vorgenommen wurden, um die Leistung des Fahrzeugs zu erhöhen. Der Roller wurde sichergestellt. Da der Fahrer noch minderjährig war, wurde er an seine Eltern übergeben. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

