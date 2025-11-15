PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025, kam es zwischen 16:30 Uhr und 16:50 Uhr in der Branchweilerhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 24-jährige Neustädterin parkte ihren weißen Hyundai ordnungsgemäß auf einem Parkplatz und verließ kurzzeitig die Örtlichkeit. Als sie 20 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren, linken Radkasten fest. Ein unbekannter Fahrer hatte das Fahrzeug vermutlich beim Ausparken beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Am Hyundai entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Hat jemand den Verkehrsunfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem weißen Transporter geben? Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Hinweise an:
Polizeiinspektion Neustadt/W.
PK Frenzel
Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 14:32

    POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

    Bad Dürkheim (ots) - Am Freitag, den 14.11.2025 zwischen 09:30 Uhr - 11:15 Uhr wurden in der Waldstraße in Wachenheim an der Weinstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h kam es zu insgesamt 7x Verkehrsverstößen. Der höchste Geschwindigkeitsverstoß wurde mit 50km/h gemessen. In der Zeit von 12:00 Uhr - 13:15 Uhr wurden im Triftweg in Bad Dürkheim ebenfalls Geschwindigkeitskontrollen ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 13:25

    POL-PDNW: Bodenverunreinigung durch Ölspur

    Grünstadt (ots) - Bereits am 04.09.2025 wurde am Grünstadter Berg eine größere Ölspur festgestellt. Die Spur erstreckte sich auf einer Länge von über 200 Metern über Asphalt, Feldweg sowie Grasabschnitten. Zur Reinigung wurde eine Fachfirma herangezogen und der Abtrag von mehreren Kubikmetern Erdreich war von Nöten. Die Schadenshöhe beträgt 22.000 EUR. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren