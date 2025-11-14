Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bodenverunreinigung durch Ölspur

Grünstadt (ots)

Bereits am 04.09.2025 wurde am Grünstadter Berg eine größere Ölspur festgestellt. Die Spur erstreckte sich auf einer Länge von über 200 Metern über Asphalt, Feldweg sowie Grasabschnitten. Zur Reinigung wurde eine Fachfirma herangezogen und der Abtrag von mehreren Kubikmetern Erdreich war von Nöten. Die Schadenshöhe beträgt 22.000 EUR.

Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Tat. Wem sind im genannten Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell