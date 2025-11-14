Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.11.2025 - Täter ermittelt
Neustadt/Weinstraße (ots)
Bezug zur Pressemeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6157323.
Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte der Beschuldigte im Nachgang ermittelt werden. Bei diesem konnten entsprechende Spraydosen und verschmutzte Kleidung sichergestellt werden. Zwischenzeitlich wurden bislang 16 beschädigte Fahrzeuge festgestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Marion Scharwatz, PHK'in
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell