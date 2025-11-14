POL-PDNW: Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.11.2025 - Täter ermittelt

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Nacht vom 11. auf den 12.11.2025 besprühten bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge mit roter Sprühfarbe in Neustadt an der Weinstraße. Die Pkw waren im Bereich der Rotkreuz-, Talmühlen- und Huttenstraße geparkt. Bislang wurden neun besprühte Pkw bei der Polizei gemeldet. Hinweise auf tatverdächtige Personen liegen zur Zeit nicht vor. Die Polizei in Neustadt an der ...

