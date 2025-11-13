PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Unbekannte besprühen Pkw

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 11. auf den 12.11.2025 besprühten bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge mit roter Sprühfarbe in Neustadt an der Weinstraße. Die Pkw waren im Bereich der Rotkreuz-, Talmühlen- und Huttenstraße geparkt. Bislang wurden neun besprühte Pkw bei der Polizei gemeldet. Hinweise auf tatverdächtige Personen liegen zur Zeit nicht vor. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße sucht Zeugen und weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge ebenfalls beschädigt wurden. Diese werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Marion Scharwatz, PHK'in
Telefon: 06321/854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

