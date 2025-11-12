PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In Wohnhaus eingebrochen

Neuleiningen (ots)

Am gestrigen Dienstag (11.11.25) brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße In den Schelmenäckern ein. Entwendet wurde Schmuck.

Haben Sie am Dienstag etwas Verdächtiges in Neuleiningen beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
