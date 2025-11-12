Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: In Wohnhaus eingebrochen
Neuleiningen (ots)
Am gestrigen Dienstag (11.11.25) brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße In den Schelmenäckern ein. Entwendet wurde Schmuck.
Haben Sie am Dienstag etwas Verdächtiges in Neuleiningen beobachtet?
Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.
