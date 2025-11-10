Polizei Bielefeld

POL-BI: Starthilfe für Trunkenbold ohne Führerschein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide- Ein Zeuge meldete am Samstag, 08.11.2025, einen angetrunkenen PKW-Fahrer. Der Bielefelder besaß keinen Führerschein.

Ein PKW-Fahrer leistete gegen 02:20 Uhr an der Bleichstraße, nahe der Finkenstraße, einem VW Golf Starthilfe. Dabei nahm er, von dem Golf-Fahrer ausgehend, Alkoholgeruch wahr. Der Zeuge informierte die Polizei, folgte dem losfahrenden VW und gab telefonisch fortwährend Standortmeldungen an die Leitstelle der Polizei durch.

Auf dem Schelpmilser Weg konnte eine Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug sichten, dass auf den Banater Weg abbog. Dort konnte der VW-Fahrer durch die Polizisten angehalten und kontrolliert werden. Ihnen fiel bei dem 23-jährigen Fahrer aus Bielefeld eine lallende Aussprache sowie starker Alkoholgeruch auf. Der Bielefelder teilte den Beamten mit, Bier und Lachgas konsumiert zu haben, sowie eine ausländische Fahrerlaubnis zu besitzen, die er jedoch nicht vorzeigen konnte. Ein folgender Alkoholvortest verlief positiv.

Im Krankenhaus entnahm ein Arzt dem 23-Jährigen zwei Blutproben. Recherchen ergaben, dass der polizeibekannte Bielefelder derzeit nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Strafverfahren wurden durch die Polizisten eingeleitet.

