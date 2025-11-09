Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall auf der A2 mit mehreren verletzten Personen

Bielefeld (ots)

SSC / Bielefeld / A2 - Am 09.11.2025, gegen 12:15 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Ukrainer mit einem Mercedes-Benz Sprinter die BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover. Kurz nach der Anschlussstelle Herford-Bad Salzuflen beabsichtigte der Fahrzeugführer im dortigen Baustellenbereich, von dem mittleren auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem rechtsseitig neben ihm fahrenden polnischen Kleintransporter der Marke Opel. In Folge der Kollision beider Fahrzeuge kippte der Mercedes-Benz auf die linke Fahrzeugseite.

Hierbei verletzten sich drei Mitfahrende des Ukrainers (47, 50 und 67 Jahre alt) leicht. Sie wurden durch die Feuerwehr Herford behandelt und dann Herforder Krankenhäusern zugeführt.

Ein weiterer 73-jähriger Mitfahrer des Ukrainers war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr geborgen und mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt werden.

Der 59-jährige polnische Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei eingesetzt. Da bei dem ukrainischen Fahrzeugführer der Verdacht auf Einnahme von Betäubungsmitteln bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und abgeschleppt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 60.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Herford-Bad Salzuflen und Herford-Ost für ca. 3 ½ Stunden voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von ca. acht Kilometern.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell