Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Fahrer verliert Kennzeichen an Unfallstelle

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Ein Pkw-Fahrer war in der Nacht auf Freitag, 07.11.2025, betrunken auf der Beckendorfstraße unterwegs, wo er eine Verkehrsinsel überfuhr und schließlich im Graben landete. Er verletzte sich leicht.

Der 49-jährige Mann aus Halle (Westf.) fuhr gegen 02:25 Uhr auf der Eickumer Straße mit seinem Mercedes Vito in Richtung Vilsendorfer Straße. Dabei überfuhr er eine Querungshilfe in der Mitte der Fahrbahn und riss dabei ein Verkehrsschild aus seiner Verankerung. Bei dem Aufprall nahe der Vilsendorfer Straße verlor er das vordere Kennzeichen, setzte seine Fahrt jedoch weiter fort.

Er fuhr weiter über die Dorfstraße und die Beckendorfstraße, wo er erneut die Kontrolle über den Wagen verlor und in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Graben kollidierte er mit einem Baum.

Bei dem Unfall verletzte sich der 49-Jährige leicht. Rettungskräfte nahmen ihn zur Beobachtung in ein Krankenhaus mit. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest, ließ bereits auf einen Alkoholkonsum schließen.

Das Fahrzeug stellten die Beamten sicher. Es musste abgeschleppt werden.

Mithilfe des aufgefundenen Kennzeichens konnten die Beamten einen Bezug zum ersten Unfall auf der Eickumer Straße herstellen.

Damit belief sich der Gesamtschaden auf etwa 6300 Euro.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

