Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht durch aufmerksame Zeugen geklärt

Haßloch (ots)

Am späteren Abend des 11.11.2025 meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall in der Rennbahnstraße in 67454 Hassloch. Hierbei sei ein Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug kollidiert. Das verursachende Fahrzeug sei von der Unfallörtlichkeit geflüchtet. Durch die Verfolgung des PKWs konnte dieser letztendlich in der Fritz-Haber-Str. in Hassloch abgeparkt festgestellt werden.

Bei der 29 Jahre alten verantwortlichen Fahrzeugführerin konnte während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,22 Promille. Außerdem gab es Anzeichen, dass die Fahrzeugführerin unter Medikamteneinfluss stand. Aus diesem Grund wurde bei der 29-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet.

Weiter wurde der Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Einziehung sichergestellt.

Durch das Unfallgeschehen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 18.000EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

