Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Täter nach Ladendiebstahl geschnappt
Neustadt/Weinstraße (ots)
Nach dem Diebstahl von mehreren Druckerpatronen aus einem Warenhaus im Bereich des Weinstraßenzentrums am Abend des 12.11.2025 flüchteten zwei tatverdächtige Personen. Diese konnten in der Nähe durch eine eintreffende Funkstreife nach kurzer Verfolgung zu Fuß gestellt werden. Beide Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Nach Erhebung einer Sicherheitsleistung und wurden beide Personen auf freien Fuß gesetzt.
