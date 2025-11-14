Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Einbruch in Einkaufsmarkt - Täter flüchtig

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 13.11.2025 gegen 05:44 Uhr wurde die Polizei Bad Dürkheim über einen mutmaßlichen Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Freinsheim informiert. Eine Mitarbeiterin hatte festgestellt, dass das Büro des Marktes nicht betreten werden konnte und verständigte daraufhin die Polizei.

Die Polizeibeamten öffneten gemeinsam mit dem Personal die klemmende Bürotür und stellten fest, dass bislang unbekannte Täter in das Büro eingedrungen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über das Dach Zutritt zum Gebäude. Im Büro wurde ein Tresor aufgebrochen.

Konkrete Angaben über den entstandenen Sachschaden und über das Stehlgut liegen noch nicht vor.

Eine Absuche des Marktes verlief ohne Feststellungen zu den flüchtigen Tätern. Die Feuerwehr unterstützte mit einer Drehleiter die Überprüfung des Dachs. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell