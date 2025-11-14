Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer fährt an Kirchenmauer

Bild-Infos

Download

Tiefenthal (ots)

Weil er durch Einstellungen an der Klimaanlage abgelenkt gewesen sei, sei ein 18 Jahre alter Autofahrer gestern (13.11.25) gegen 22:40 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Kirchenmauer an der Ecke Bahnhofstraße geprallt. Der junge Mann befuhr zuvor die Hauptstraße in Richtung Hettenleidelheim. Bei dem Unfall zog sich der 18-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden wird mit etwa 8500 Euro beziffert. Der Pkw war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell