Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer
Grünstadt (ots)
Unverletzt blieb ein 61 Jahre alter Fahrradfahrer beim Zusammenstoß mit dem Pkw einer 57 Jahre alten Frau. Die Autofahrerin wollte gestern (13.11.25) gegen 15:20 Uhr von der Ferdinand-Porsche-Straße in die Obersülzer Straße einbiegen. Dabei übersah sie den aus Richtung Obersülzen auf dem dortigen Fahrradweg Herannahenden und es kam zur Kollision. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt schätzungsweise 1500 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Martina Benz
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell