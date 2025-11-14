PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer

POL-PDNW: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer
  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Unverletzt blieb ein 61 Jahre alter Fahrradfahrer beim Zusammenstoß mit dem Pkw einer 57 Jahre alten Frau. Die Autofahrerin wollte gestern (13.11.25) gegen 15:20 Uhr von der Ferdinand-Porsche-Straße in die Obersülzer Straße einbiegen. Dabei übersah sie den aus Richtung Obersülzen auf dem dortigen Fahrradweg Herannahenden und es kam zur Kollision. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt schätzungsweise 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 11:19

    POL-PDNW: Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.11.2025 - Täter ermittelt

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Bezug zur Pressemeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6157323. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte der Beschuldigte im Nachgang ermittelt werden. Bei diesem konnten entsprechende Spraydosen und verschmutzte Kleidung sichergestellt werden. Zwischenzeitlich wurden bislang 16 beschädigte Fahrzeuge festgestellt. ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:16

    POL-PDNW: Täter nach Ladendiebstahl geschnappt

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Nach dem Diebstahl von mehreren Druckerpatronen aus einem Warenhaus im Bereich des Weinstraßenzentrums am Abend des 12.11.2025 flüchteten zwei tatverdächtige Personen. Diese konnten in der Nähe durch eine eintreffende Funkstreife nach kurzer Verfolgung zu Fuß gestellt werden. Beide Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Nach Erhebung einer Sicherheitsleistung und wurden ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 08:12

    POL-PDNW: (Freinsheim) - Einbruch in Einkaufsmarkt - Täter flüchtig

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 13.11.2025 gegen 05:44 Uhr wurde die Polizei Bad Dürkheim über einen mutmaßlichen Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Freinsheim informiert. Eine Mitarbeiterin hatte festgestellt, dass das Büro des Marktes nicht betreten werden konnte und verständigte daraufhin die Polizei. Die Polizeibeamten öffneten gemeinsam mit dem Personal die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren