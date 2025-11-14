Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

Unverletzt blieb ein 61 Jahre alter Fahrradfahrer beim Zusammenstoß mit dem Pkw einer 57 Jahre alten Frau. Die Autofahrerin wollte gestern (13.11.25) gegen 15:20 Uhr von der Ferdinand-Porsche-Straße in die Obersülzer Straße einbiegen. Dabei übersah sie den aus Richtung Obersülzen auf dem dortigen Fahrradweg Herannahenden und es kam zur Kollision. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt schätzungsweise 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell