Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025 zwischen 09:30 Uhr - 11:15 Uhr wurden in der Waldstraße in Wachenheim an der Weinstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h kam es zu insgesamt 7x Verkehrsverstößen. Der höchste Geschwindigkeitsverstoß wurde mit 50km/h gemessen.

In der Zeit von 12:00 Uhr - 13:15 Uhr wurden im Triftweg in Bad Dürkheim ebenfalls Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h kam es zu insgesamt 6x Verkehrsverstößen. Hier lag der höchste Geschwindigkeitsverstoß bei 45km/h.

