Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen
Bad Dürkheim (ots)
Am Freitag, den 14.11.2025 zwischen 09:30 Uhr - 11:15 Uhr wurden in der Waldstraße in Wachenheim an der Weinstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h kam es zu insgesamt 7x Verkehrsverstößen. Der höchste Geschwindigkeitsverstoß wurde mit 50km/h gemessen.
In der Zeit von 12:00 Uhr - 13:15 Uhr wurden im Triftweg in Bad Dürkheim ebenfalls Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h kam es zu insgesamt 6x Verkehrsverstößen. Hier lag der höchste Geschwindigkeitsverstoß bei 45km/h.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Weinstr. Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon 06322 963-0
Telefax 06322 963-120
pibadduerkheim@polizei.rlp.de
SB: Wollenberg, POKin
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell