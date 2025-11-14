PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025 zwischen 09:30 Uhr - 11:15 Uhr wurden in der Waldstraße in Wachenheim an der Weinstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h kam es zu insgesamt 7x Verkehrsverstößen. Der höchste Geschwindigkeitsverstoß wurde mit 50km/h gemessen.

In der Zeit von 12:00 Uhr - 13:15 Uhr wurden im Triftweg in Bad Dürkheim ebenfalls Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h kam es zu insgesamt 6x Verkehrsverstößen. Hier lag der höchste Geschwindigkeitsverstoß bei 45km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstr. Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon 06322 963-0
Telefax 06322 963-120
pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: Wollenberg, POKin

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

