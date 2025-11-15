Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl von E-Scooter

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 12.11.2025 kam es zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr zum Diebstahl eines E-Scooters in der Landwehrstraße. Ein 16-jähriger Schüler hatte seinen E-Scooter vor der Schule abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen. Als er nach der Schule wieder zum Abstellort kam, stellte er fest, dass unbekannte Täter den E-Scooter gestohlen hatten. Der E-Scooter hatte einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell