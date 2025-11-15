Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt mit PKW
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 14.11.2025 gegen 21:30 Uhr wurde ein 39-jähriger Autofahrer in der Martin-Luther-Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Aussteigen des Mannes konnten die Beamten alkoholbedingte Ausfallerscheinungen feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 1,77 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
