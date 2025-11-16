Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

In der Nacht auf Sonntag, den 16.11.2025 gegen 02:00 Uhr wurde ein 33-jähriger Pkw-Fahrer in Wachenheim/Wstr. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten die Beamten Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein anschließender Atemalkoholtest brachte fast 0,9 Promille zu Tage. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, was im Falle eines Erstverstoßes in der Regel ein Bußgeld in Höhe von 500EUR, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein 1-monatiges Fahrverbot mit sich zieht.

