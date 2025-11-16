Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkohol

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 16.11.2025 gegen 00:45 Uhr kam es in der Nachtweide zu einem Alleinunfall. Ein 63-jähriger Trike-Fahrer kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem Bordstein, sodass der Fahrer von seinem Fahrzeug in einen Grünstreifen geschleudert wurde. Hierdurch verletzte sich der Mann leicht. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte die Polizei Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer feststellen, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein wurde sichergestellt. Ein Fremdschaden entstand nicht.

