Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen/Jagst und des Polizeipräsidiums Aalen Aalen: Versuchter Einbruchsdiebstahl - Tatverdächtige auf frischer Tat ertappt

Aalen (ots)

Am Donnerstag um kurz nach 1 Uhr bemerkte ein Paar, welches bereits im Bett lag, wie zwei Männer mutmaßlich stehlenshalber versuchten, sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Schlafzimmer des Wohngebäudes der Geschädigten zu verschaffen. Als der 50-jährige Wohnungsinhaber daraufhin das Gebäude verließ, wollten die Tatverdächtigen im Alter von 25 und 34 Jahren die Flucht ergreifen. Dem Wohnungsinhaber gelang es, den älteren Tatverdächtigen festzuhalten, wobei ihm hierbei eine Nachbarin zur Hilfe eilte. Im weiteren Verlauf soll der jüngere Tatverdächtige mit Steinen geworfen haben, um seinen Begleiter zu befreien. Nachdem dies misslang, ergriff der 25-jährige Tatverdächtigte die Flucht. Der 34-jährige Beschuldigte konnte anschließend von der eintreffenden Polizei vorläufig festgenommen werden. Der flüchtige Tatverdächtige wurde nach eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gegen 5:30 Uhr in Aalen am Bahnhof angetroffen und ebenfalls festgenommen.

Das Amtsgericht Aalen erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Freitag Haftbefehl gegen den 25-jährigen algerischen Tatverdächtigen und setzte diesen in Vollzug, worauf der Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Der 34-Jährige wurde zwischenzeitlich - nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft - wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen/Jagst und der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell