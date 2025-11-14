Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl von Pedelec

Ein schwarz-rotes Pedelec der Marke Merida E-One Twenty 800 wurde am Freitag zwischen 11 Uhr und 12:10 Uhr vor einem Gebäude in der Gartenstraße entwendet. Hinweise auf den Verbleib des Rades oder auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Lindach: Versuchter Diebstahl

Am Freitag gegen 1 Uhr wurde versucht in der Hebelstraße einen dort geparkten VW Caddy auf der Beifahrerseite aufzubrechen. Nachdem dies misslang ließ der Dieb von seinem Vorhaben ab. Vermutlich wurde ein in der Nähe geparkter Radlader durchsucht, jedoch nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 9219680 zu melden.

Böbingen: Versuchter Einbruch

Zwischen Donnerstag, 6.11.25 und Montag, 10.11.25 wurde versucht in ein Haus im Heinrich-Weidenbacher-Weg einzubrechen. Es konnten sowohl an der Hauseingangstür, als auch an der Balkontür auf der Gebäuderückseite entsprechende Hebelspuren festgestellt werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell