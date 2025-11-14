PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl von Pedelec

Ein schwarz-rotes Pedelec der Marke Merida E-One Twenty 800 wurde am Freitag zwischen 11 Uhr und 12:10 Uhr vor einem Gebäude in der Gartenstraße entwendet. Hinweise auf den Verbleib des Rades oder auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Lindach: Versuchter Diebstahl

Am Freitag gegen 1 Uhr wurde versucht in der Hebelstraße einen dort geparkten VW Caddy auf der Beifahrerseite aufzubrechen. Nachdem dies misslang ließ der Dieb von seinem Vorhaben ab. Vermutlich wurde ein in der Nähe geparkter Radlader durchsucht, jedoch nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 9219680 zu melden.

Böbingen: Versuchter Einbruch

Zwischen Donnerstag, 6.11.25 und Montag, 10.11.25 wurde versucht in ein Haus im Heinrich-Weidenbacher-Weg einzubrechen. Es konnten sowohl an der Hauseingangstür, als auch an der Balkontür auf der Gebäuderückseite entsprechende Hebelspuren festgestellt werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 14:21

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw und Sachbeschädigung

    Aalen (ots) - Vellberg: Diebstahl aus Pkw Ein Dieb betrat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Garage im Mörikeweg und öffnete anschließend zwei darin geparkte Fahrzeuge. Aus diesen entwendete er drei Geldbeutel in denen sich insgesamt ein dreistelliger Geldbetrag befand, sowie ein Smartphone. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 09:14

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

    Aalen (ots) - Ellwangen / Rotenbach: Geparkten PKW touchiert Beim Abbiegen an der Kreuzung Mergelweg/ Im Sandfeld übersah am Donnerstag, gegen 20 Uhr, ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer ein dort geparktes vierrädriges Leichtkraftfahrzeug eines 48-Jährigen. Durch die Kollision entstand ein Schaden in Höhe von rund 5500 Euro. Ellwangen: Unfallflucht Zwischen Montag, 16 Uhr und Mittwoch, 6 Uhr, beschädigte ein unbekannter ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 07:45

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Widerstand, Diebstähle, Unfallflucht

    Aalen (ots) - Waiblingen: Wohnungseinbruch Zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 15 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einer Wohnung in der Stauferstraße und durchsuchten sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Schmuck gestohlen, der Wert des Diebesgutes ist bisher noch nicht bekannt. Der verursachte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren