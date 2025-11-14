Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen / Rotenbach: Geparkten PKW touchiert

Beim Abbiegen an der Kreuzung Mergelweg/ Im Sandfeld übersah am Donnerstag, gegen 20 Uhr, ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer ein dort geparktes vierrädriges Leichtkraftfahrzeug eines 48-Jährigen. Durch die Kollision entstand ein Schaden in Höhe von rund 5500 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Zwischen Montag, 16 Uhr und Mittwoch, 6 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der BAB7 in Fahrtrichtung Ulm, zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und der Anschlussstelle Aalen/Westhausen, die dortige Leitplanke auf einer Länge von rund 60 Meter. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg unter 07904/94260 entgegen.

Heubach: Vorfahrt missachtet

Gegen 21 Uhr befuhr eine 73-jährige Lenkerin eines VW Polo die Robert-Bosch-Straße in Fahrtrichtung Böbinger Straße. An der Einmündung zur Mögglinger Straße übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 26-jährige Fiat-Lenkerin, die auf der Mögglinger Straße in Richtung Nordumfahrung fuhr. Beim anschließenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Fiat nach links gegen eine Straßenlaterne abgewiesen. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrerinnen leicht verletzt und mussten jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Lorch: Aufgefahren

Am Donnerstag um 18:25 Uhr befuhren zwei PKW-Lenker hintereinander die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Lorch/West und Waldhaussen musste eine vorausfahrende 67-jährige Lenkerin eines Mercedes im Baustellenbereich abbremsen. Der nachfolgende 24-jährige Lenker eines Skoda Fabia erkannte dies zu spät und fuhr auf. Hierdurch entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lorch: Aufgefahren II

Gegen 18:10 Uhr ereignete sich im stockenden Verkehr ein Unfall auf B29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Zwischen den Anschlussstellen Waldhausen und Lorch/West musste ein 37-jähriger Lenker eines Ford Focus sein Fahrzeug abbremsen. Eine nachfolgende 19-jährige Audi-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf. Ein wiederum dahinterfahrender 61-jähriger Lenker eines Suzuki konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr seinerseits auf den Audi auf. Bei dem Unfall wurde der 61-Jährige sowie der Fahrer des Ford und dessen 22-jährige Beifahrerin verletzt. Alle drei mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt mindestens 17.000 Euro. Die B29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd musste für 1,5 Stunden komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Gschwend: Kind von PKW erfasst

Am Donnerstag gegen 18:20 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Audi die Schlechtbacher Straße in Fahrtrichtung Gschwend, als plötzlich ein 9-jähriges Kind, verdeckt von einem parkenden PKW, die Straße betrat. Der 35-Jährige, der unmittelbar eine Gefahrenbremsung einleitete und nach links auswich, erfasste das Kind dennoch mit seinem PKW. Hierbei wurde das Mädchen leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrer stürzt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr die Landstraße 1075. Auf Höhe der Einmündung in die Rechbergstraße stürzte der Motorradfahrer aufgrund der verschmutzten Fahrbahn. Das Motorrad rutschte hierbei unter ein entgegenkommenden Ford Transit. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell