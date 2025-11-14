PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen / Rotenbach: Geparkten PKW touchiert

Beim Abbiegen an der Kreuzung Mergelweg/ Im Sandfeld übersah am Donnerstag, gegen 20 Uhr, ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer ein dort geparktes vierrädriges Leichtkraftfahrzeug eines 48-Jährigen. Durch die Kollision entstand ein Schaden in Höhe von rund 5500 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Zwischen Montag, 16 Uhr und Mittwoch, 6 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der BAB7 in Fahrtrichtung Ulm, zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und der Anschlussstelle Aalen/Westhausen, die dortige Leitplanke auf einer Länge von rund 60 Meter. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg unter 07904/94260 entgegen.

Heubach: Vorfahrt missachtet

Gegen 21 Uhr befuhr eine 73-jährige Lenkerin eines VW Polo die Robert-Bosch-Straße in Fahrtrichtung Böbinger Straße. An der Einmündung zur Mögglinger Straße übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 26-jährige Fiat-Lenkerin, die auf der Mögglinger Straße in Richtung Nordumfahrung fuhr. Beim anschließenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Fiat nach links gegen eine Straßenlaterne abgewiesen. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrerinnen leicht verletzt und mussten jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Lorch: Aufgefahren

Am Donnerstag um 18:25 Uhr befuhren zwei PKW-Lenker hintereinander die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Lorch/West und Waldhaussen musste eine vorausfahrende 67-jährige Lenkerin eines Mercedes im Baustellenbereich abbremsen. Der nachfolgende 24-jährige Lenker eines Skoda Fabia erkannte dies zu spät und fuhr auf. Hierdurch entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lorch: Aufgefahren II

Gegen 18:10 Uhr ereignete sich im stockenden Verkehr ein Unfall auf B29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Zwischen den Anschlussstellen Waldhausen und Lorch/West musste ein 37-jähriger Lenker eines Ford Focus sein Fahrzeug abbremsen. Eine nachfolgende 19-jährige Audi-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf. Ein wiederum dahinterfahrender 61-jähriger Lenker eines Suzuki konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr seinerseits auf den Audi auf. Bei dem Unfall wurde der 61-Jährige sowie der Fahrer des Ford und dessen 22-jährige Beifahrerin verletzt. Alle drei mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt mindestens 17.000 Euro. Die B29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd musste für 1,5 Stunden komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Gschwend: Kind von PKW erfasst

Am Donnerstag gegen 18:20 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Audi die Schlechtbacher Straße in Fahrtrichtung Gschwend, als plötzlich ein 9-jähriges Kind, verdeckt von einem parkenden PKW, die Straße betrat. Der 35-Jährige, der unmittelbar eine Gefahrenbremsung einleitete und nach links auswich, erfasste das Kind dennoch mit seinem PKW. Hierbei wurde das Mädchen leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrer stürzt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr die Landstraße 1075. Auf Höhe der Einmündung in die Rechbergstraße stürzte der Motorradfahrer aufgrund der verschmutzten Fahrbahn. Das Motorrad rutschte hierbei unter ein entgegenkommenden Ford Transit. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 07:45

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Widerstand, Diebstähle, Unfallflucht

    Aalen (ots) - Waiblingen: Wohnungseinbruch Zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 15 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einer Wohnung in der Stauferstraße und durchsuchten sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Schmuck gestohlen, der Wert des Diebesgutes ist bisher noch nicht bekannt. Der verursachte ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 07:11

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Buswartehaus beschmiert

    Aalen (ots) - Satteldorf/Ellrichtshausen: Unfallflucht In der Straße "Im Feldle" wurde zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 4:30 Uhr, ein geparkter Pkw der Marke Hyundai durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 14:34

    POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Unfall

    Aalen (ots) - Bopfingen: Unfall Ein 65-jähriger Nissan-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 10:40 Uhr die Ellwanger Straße von Oberdorf kommend. An der Einmündung zur Aalener Straße missachtete er die Vorfahrt eines 17-Jährigen mit seinem Motorroller, der auf der Aalener Straße in Richtung Aufhausen unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der der Rollerfahrer sowie sein 18-jähriger Sozius leicht verletzt wurden und in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren