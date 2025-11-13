Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Unfall

Aalen (ots)

Bopfingen: Unfall

Ein 65-jähriger Nissan-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 10:40 Uhr die Ellwanger Straße von Oberdorf kommend. An der Einmündung zur Aalener Straße missachtete er die Vorfahrt eines 17-Jährigen mit seinem Motorroller, der auf der Aalener Straße in Richtung Aufhausen unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der der Rollerfahrer sowie sein 18-jähriger Sozius leicht verletzt wurden und in ein Krankenhaus verbracht werden mussten. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Am Dienstag, 04.11.2025, wurde festgestellt, dass die Wandverkleidung, ein Raumteiler sowie Glasbausteine einer öffentlichen Toilette am Bahnhof mit blauer und lila Farbe beschmiert wurden. Außerdem wurde ein Hakenkreuz mittels Schablone aufgesprüht. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Am Mittwoch, 5.11.2025, wurde festgestellt, dass die Mauer einer Grundschule in der Szekesfehervarer Straße von Unbekannten mit schwarzer Farbe beschmiert wurde. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

