POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, versuchter Diebstahl, Verkehrsunfälle, Randale in Bar und illegale Müllentsorgung

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Sonntag, 19 Uhr und Mittwoch, 17:30 Uhr wurde in der Schönebürgstraße an der Kreuzung zum Heilig-Kreuz-Weg ein geparkter schwarzer Pkw der Marke Hyundai durch einen Unbekannten mutwillig an beiden Türen und an der Motorhaube zerkratzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Personen, welche Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Kirchberg an der Jagst/Kleinallmerspann: Versuchter Diebstahl

In der Straße "Im Seefeld" wurde zwischen Dienstag, 21:30 Uhr und Mittwoch, 6:30 Uhr durch einen Unbekannten die Plane eines geparkten Sattelaufliegers auf beiden Seiten beschädigt und die Plombe entfernt. Entwendet wurde nichts, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Mögliche Zeugen, werden gebeten Hinweise beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Schwäbisch Hall/Hessental: Diebstahl an Pedelec

Im Dr.-Henryk-Fenigstein-Weg wurde zwischen Freitag, 16 Uhr und Mittwoch, 6 Uhr von einem dort abgestellten gesicherten Pedelec, beide Pedale sowie der Motor abgeschraubt und entwendet. Das Diebesgut wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Personen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der 0791 4000 mit Hinweisen zu melden.

Schwäbisch Hall: Pkw vs. Fahrrad

Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr kam es in der Heilbronner Straße zu einem Unfall zwischen einer 64-jährigen VW-Fahrerin und einem 35-jährigen Fahrradfahrer. Die Pkw-Fahrerin übersah den Fahrradfahrer, welcher den Fahrradschutzstreifen querte und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der 35-Jährige leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Schwäbisch Hall: BMW-Fahrer beschädigt Brücke

Am Mittwochabend, gegen 23:15 Uhr, fuhr ein BMW-Fahrer über eine Fußgängerbrücke in Schwäbisch Hall, die für den Fahrzeugverkehr gesperrt war, und gelangte in die angrenzende Ackeranlage. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Haalstraße fort und benutzte dabei den Sulfersteg. Aufgrund der Breite seines Fahrzeugs streifte er die Holzbrücke auf beiden Seiten. Daraufhin entfernte sich der Fahrer in Richtung Innenstadt. Das Fahrzeug konnte später in der Bahnhofstraße aufgefunden werden, wodurch ein 36-jähriger Fahrer ermittelt werden konnte. Es bestand der Verdacht auf Alkoholkonsum, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde, der einen Wert von 1,1 Promille ergab. Der 36-Jährige musste sofort seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Schwäbisch Hall/Hessental: Randale in Bar

Am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, wurde in der Sulzdorfer Straße ein randalierender Mann in einer Bar gemeldet. Die Streifenbeamten trafen auf einen 44-Jährigen, der bereits aufgrund seiner Verletzungen vom DRK behandelt wurde. In der Bar waren Möbel beschädigt worden, und ein 21-jähriger Gast erlitt leichte Verletzungen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort zeigte er aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands weiterhin auffälliges Verhalten, woraufhin er in ein Fachklinikum verlegt wurde.

Mainhardt: Illegale Müllentsorgung

Zwischen Freitag und Montag entsorgte ein Umweltverschmutzer an der B14 am Ortsbeginn von Bubenorbis mehrere asbesthaltige Eternitplatten indem er diese einfach in eine Wiese warf. Der Polizeiposten Mainhardt hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07903 940016 entgegen.

