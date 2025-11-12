Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Messerverbotskontrolle im ÖPNV - Unfallflucht - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Sachbeschädigung

Zwischen Samstag und Sonntag beschädigten Unbekannte auf der Herrentoilette in der Kochertalmetropole in der Hohenstadter Straße das Oberlicht. Außerdem wurde ein Türstopper, der sich an der Zugangstüre befand, beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 850 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Telefonnummer 07366 9666-0 entgegen.

Abtsgmünd: Skulptur beschädigt

Unbekannte Vandalen schlugen in der Zeit vom 01.11. und 12.11.2025 den Arm der Eichenholzskulptur "HefteMännle", welche in der Kirchstraße bei der Zehntscheuer steht, ab. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Telefonnummer 07366 9666-0.

Aalen: Unfall

Ein 38-jähriger BMW-Lenker befuhr am Dienstag gegen 18:15 Uhr die Westumgehung der B29 in Fahrtrichtung Ellwangen. Nach dem Rombachtunnel kam der Verkehr ins Stocken und eine vor ihm fahrende 24-Jährige musste mit ihrem Ford abbremsen. Dies bemerkte der 38-Jährige zu spät und fuhr auf den Ford auf. Es entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Unfallflucht

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass am Ende der Osterbucher Steige ein Fahrzeug verunfallt sei. Beim Eintreffen der Polizeistreife stellten die Beamten drei Personen fest, die zwei Fahrzeugkennzeichen mit sich führten. Bei der Kontrolle der beiden Männer und einer Frau im Alter von 23 bis 31 Jahre, wurde festgestellt, dass alle drei unter Alkoholeinfluss standen. Im Laufe der Kontrolle konnten die Beamten in Erfahrung bringen, dass entweder der 30-jährige Mann oder die 31-jährige Frau mit einem VW Polo die Osterbucher Steige - vom Aalbäumle kommend - abwärts befuhr. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte gegen einen Baum und verkeilte sich. Anschließend montierten die Fahrzeuginsassen die Kennzeichen ab und wollten sich zu Fuß unerlaubt vom Unfallort entfernen. Im Krankenhaus wurde von den Fahrzeuginsassen eine Blutprobe erhoben. Die Ermittlungen zum tatsächlichen Fahrer dauern an.

Aalen: Messerverbotskontrolle im ÖPNV

Am vergangenen Freitag zwischen 9:30 Uhr und 11:30 Uhr wurden durch Beamte des Polizeireviers Aalen in Omnibussen in Aalen am Zentralen Omnibusbahnhof Kontrollen im Hinblick auf das bestehende Messerverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt. Die kontrollierten Fahrgäste verhielten sich kooperativ und nahmen die Kontrollaktivitäten sowie die polizeiliche Präsenz zur Stärkung des Sicherheitsgefühls positiv wahr. Letztendlich konnten bei den Kontrollen ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. Zudem führte ein Handwerker mit berechtigtem Interesse ein Cuttermesser bei sich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell