Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Telefonbetrüger schlagen zu - Verkehrsunfall - E-Scooter gestohlen

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Telefonbetrüger schlagen erneut zu

Eine Seniorin aus dem Südwesten Beutelsbachs wurde am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr von einer bisher unbekannten Frau angerufen, die sich als Enkeltochter ausgab. Im Gespräch äußerte die Anruferin der arglosen Rentnerin gegenüber, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zur Abwendung der Untersuchungshaft hinterlegt werden müsse. Anschließend übernahm ein Mann, der sich als Herr König ausgab und angeblich von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft sei, das Gespräch. Dieser forderte die Frau auf, sämtliche Wertgegenstände im Haus zusammenzutragen und diese zu benennen. Nun wurde der Frau mitgeteilt, dass eine Frau Nowak die Wertgegenstände baholen und sie zur Staatsanwaltschaft bringen würde. Gegen 22:00 Uhr kam die Abholerin und nahm die Wertgegenstände wortlos an sich. Während der gesamten Zeit hielten die Anrufer den Kontakt zu der Dame aufrecht. Diese bemerkte etwa eine Stunde nach der Tat den Betrug und erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei. Die Abholerin wird als ca. 40-jährige Frau mit blonden Haaren & kleiner als 170 cm Körpergröße beschrieben. Zur Tatzeit soll sie einen weiß/beigen Mantel und eine weiß/beige Mütze mit Federn oder Fell getragen haben. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Zeugenhinweise.

Zur Verhinderung derartiger Betrugsstraftaten, informieren Sie bitte insbesondere Ihre lebensälteren Bekannten und Verwandten über die Vorgehensweisen der Täter. Weitere Hinweise hierzu finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Kernen im Remstal: Zwei Verletzte nach Unfall mit vier Fahrzeugen

Ein 83 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr am Mittwoch kurz nach 11 Uhr die L 1199 von Stetten in Richtung Endersbach. An Der Einmündung zur L 1201 fuhr er aus unbekannter Ursache auf den vor ihm stehenden Seat einer 50-jährigen Autofahrerin auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden Skoda eines 77-Jährigen aufgeschoben, der wiederum auf einen Hyundai eines 71 Jahre alten Autofahrers aufgeschoben wurde. Der Unfallverursacher sowie die Seat-Fahrerin wurden beim Unfall leicht verletzt, die Seat-Fahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der BMW und der Seat mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden wird auf insgesamt 70.000 Euro geschätzt. Der Einmündungsbereich musste für ca. 30 Minuten komplett gesperrt werden.

Waiblingen: E-Scooter gestohlen

Am Dienstag zwischen 13:40 Uhr und 16:30 Uhr wurde ein E-Scooter, der an den Fahrradständern am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Am Elektroroller vom Hersteller Xiaomi war das Versicherungskennzeichen 290-WEE angebracht. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des E-Scooters nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell