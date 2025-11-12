Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, illegale Müllablagerung, sexuelle Belästigung

Aalen (ots)

Rosengarten: Unfallflucht

Am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr befuhr eine 20-jährige BMW-Fahrerin die B19 von Schwäbisch Hall in Richtung Uttenhofen. Hierbei kam ein entgegenkommender Verkehrsteilnehme zu weit nach links und streifte den BMW der 20-Jährigen und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Anschließend fuhr der Verkehrsteilnehmer weiter. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein 59-jähriger Skoda-Fahrer stand am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr bei Rot an einer Ampel auf der K2669 in Richtung der B19. Ein auf der B19 fahrender Verkehrsteilnehmer streifte hier beim Abbiegen auf die K2669 den wartenden Skoda des 59-Jährigen und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Frau sexuell belästigt

Am Samstag zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr war eine 83-jährige Frau zu Fuß im Pamiersring unterwegs. Hier wurde sie von einem Mann zunächst angesprochen und dann an der Brust und am Gesäß angefasst. Der Mann ließ zunächst nicht von der 83-Jährigen ab und machte ihr unmoralische Angebote. Die Frau ging weiter, woraufhin der Mann sie dann in Ruhe ließ. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann, welcher als etwa 50 Jahre alt und etwa 162-165 cm groß mit gepflegtem Erscheinungsbild beschrieben wurde unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Stimpfach: Illegale Müllablagerung

Am Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr wurde in einem Waldstück zwischen Stimpfach und Rechenberg zwischen zwei Windrädern eine illegale Müllablagerung gemeldet. An der Stelle wurden neben einer Waschmaschine ein Sessel sowie ein Schrank entsorgt. Möglich Zeugen werden gebeten mit Informationen sich beim Polizeiposten Fichtenau unter der Telefonnummer 07962 379 zu melden.

Aichtal: Unfallflucht

Zwischen Samstag 6 Uhr und Sonntag 12:30 Uhr wurde in einer Parkbucht am Gemeindeberg ein geparkter Pkw des Herstellers Mercedes durch einen Unbekannten beschädigt. Dieser verließ unerlaubt die Unfallörtlichkeit und hinterließ einen Sachschaden von ca. 2000 Euro. Personen, welche Hinweise zum Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

